Потерзают бури, испепелит жара: синоптик дал тревожный прогноз на лето 2021

Лето в Украине ожидается с жарой и дождями / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какую погоду ждать украинцам летом 2021 года.

По его прогнозу, лето в этом году в Украине будет довольно жарким, но с дождями и грозами, сообщает ТСН.

Прогноз погоды на июнь

1-2 числа — тепло и дожди, 3-5 июня — жара, 6-7 июня — дожди, 9-22 июня — сухо и жарко, 25, 26, 30 — дожди, с 23 июня и до конца месяца — умеренная теплая погода.

Прогноз погоды на июль

Специалист прогнозирует, что начало месяца будет дождливым, с 4 по 8 июля — аномальная жара, 11-12 июля — дожди и бури, 16-17 июля — дожди, с 18 по 28 июля — жара, 25 — гроза и буря, 30 июля — дожди.

Прогноз погоды на август

Горбань добавил, что 1-3 августа ожидается сильная жара, 2 августа — гроза и буря, 8 — буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа — дожди, с 19 по 21 и с 23 по 26 августа — жара.

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Обратим внимание, что по прогнозу ресурса Аccuweather, аномальной жары в июне не предвидится.

/ accuweather.com

В то же время ожидается достаточно осадков.

Прогноз погоды на лето 2021: