Потерзают бури, испепелит жара: синоптик дал тревожный прогноз на лето 2021

Лето в Украине будет довольно жарким, но с дождями и грозами.
Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какую погоду ждать украинцам летом 2021 года.
По его прогнозу, лето в этом году в Украине будет довольно жарким, но с дождями и грозами, сообщает ТСН.
Прогноз погоды на июнь
1-2 числа — тепло и дожди, 3-5 июня — жара, 6-7 июня — дожди, 9-22 июня — сухо и жарко, 25, 26, 30 — дожди, с 23 июня и до конца месяца — умеренная теплая погода.
Прогноз погоды на июль
Специалист прогнозирует, что начало месяца будет дождливым, с 4 по 8 июля — аномальная жара, 11-12 июля — дожди и бури, 16-17 июля — дожди, с 18 по 28 июля — жара, 25 — гроза и буря, 30 июля — дожди.
Прогноз погоды на август
Горбань добавил, что 1-3 августа ожидается сильная жара, 2 августа — гроза и буря, 8 — буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа — дожди, с 19 по 21 и с 23 по 26 августа — жара.
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Обратим внимание, что по прогнозу ресурса Аccuweather, аномальной жары в июне не предвидится.
В то же время ожидается достаточно осадков.
Прогноз погоды на лето 2021:
- Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.
- Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.
- Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.