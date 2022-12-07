Резкое потепление под +10º: украинцев удивили неожиданным прогнозом и назвали даты

Ожидается существенное изменение погоды, рассказал Виталий Постригань.

/ liveinternet.ru

В Украине в ближайшее время ожидается изменение погодных условий, рассказал синоптик Виталий Постригань.

В Центральной Украине 7 декабря прогнозируется снег, днем с переходом в мокрый снег и дождь. Температура ожидается ночью 3-8 º мороза, днем 2 º тепла - 3 º мороза – ветер усилится, есть опасность гололеда, рассказал он в Facebook.

Вместе с тем синоптик предупредил о том, что уже на выходных ожидается существенное изменение погоды – прогнозируется "теплый скачок" и ощутимое потепление.

Постригань добавил, что температура воздуха может повысится: ночью до 0-5º тепла, днем до 4-9º на фоне умеренного дождя.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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