Ударит мороз -3 градуса: какие области Украины накроют осадки

Синоптик предупредила, что температура воздуха будет опускаться до минусов, и в части областей возможны осадки в виде дождя или снега.

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Погода в Украине - ударит мороз -3 градуса/ УНИАН

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Какой будет температура воздуха в Украине 8 ноября

В каких областях будут осадки

Погода в Украине в пятницу, 8 ноября, будет преимущественно без осадков. Такой же будет погода и в субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября.

Но в часть областей в пятницу осадки таки заглянут - они возможны в восточных областях. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Завтра, также и в субботу и воскресенье существенных осадков в Украине не предвидится. Разве завтра немного что-то возможно влажное и небольшое на востоке Украины, дождик или снежинки", - отметила она.

Температура воздуха ночью будет держаться на уровне от +4 градусов до -3 градусов, днем в Украине 8 ноября ожидается +5...+9 градусов, на юге и на Закарпатье до +10...+14 градусов.

В Киеве в пятницу осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +1...+3 градуса, днем до +8 градусов.

Погода в Украине 8 ноября/ windy.com

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в Украину идет потепление - синоптик рассказали, в каких областях будет +15 градусов. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будет сильный туман.

Также ранее сообщалось, что влупил почти 6-балльный шторм - к Украине приближается еще несколько магнитных бурь. Эта магнитная буря внезапно усилилась и очень затягивается.

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