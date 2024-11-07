Ударит мороз -3 градуса: какие области Украины накроют осадки

Вы узнаете:
- Какой будет температура воздуха в Украине 8 ноября
- В каких областях будут осадки
Погода в Украине в пятницу, 8 ноября, будет преимущественно без осадков. Такой же будет погода и в субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября.
Но в часть областей в пятницу осадки таки заглянут - они возможны в восточных областях. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
"Завтра, также и в субботу и воскресенье существенных осадков в Украине не предвидится. Разве завтра немного что-то возможно влажное и небольшое на востоке Украины, дождик или снежинки", - отметила она.
Температура воздуха ночью будет держаться на уровне от +4 градусов до -3 градусов, днем в Украине 8 ноября ожидается +5...+9 градусов, на юге и на Закарпатье до +10...+14 градусов.
В Киеве в пятницу осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +1...+3 градуса, днем до +8 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что в Украину идет потепление - синоптик рассказали, в каких областях будет +15 градусов. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будет сильный туман.
Также ранее сообщалось, что влупил почти 6-балльный шторм - к Украине приближается еще несколько магнитных бурь. Эта магнитная буря внезапно усилилась и очень затягивается.
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