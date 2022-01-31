Ударят морозы до -14 и засыплет снегом: в феврале Украину ждут резкие изменения погоды

Украинцам следует ждать похолодания уже в первых числах февраля / ua.depositphotos.com

В первых числах февраля погода в Украине резко поменяется. Часть регионов засыплет снегом, на юге ожидаются дожди. В конце нынешней недели прогнозируют значительное усиление морозов. Ряд областей может ожидать морозы до -14.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, уже с 1 февраля заснежит в западных регионах, а уже к среде, 2 февраля, осадки ожидаются практически во все областях страны. В центре, на севере и западе прогнозируются самые сильные морозы.

Погода в Украине 1 февраля

Во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях во вторник, 1 февраля, ожидается небольшой снег. Ночью будет от -2 до -6 мороза, в Карпатах будет до -7. Днем синоптики прогнозируют от -1 до +1.

В центре и на востоке 1 февраля термометры зафиксируют от -1 до +2, осадков не прогнозируется. Самая теплая погода ожидается на юге, в частности в Одесской, Николаевской и Херсонской областях потеплеет до +6. В АР Крым прогнозируется переменная облачность и необычные как для начала февраля +7 +9 градусов.

Погода 2 февраля

В среду осадков не прогнозируют в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях. Остальные регионы страны ожидает снегопад. В южных областях и на востоке страны ожидается снег с дождем.

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Температура не будет значительно отличаться от показателей вторника, 1 февраля. Ночные морозы сменятся оттепелью днем – от 0 до +2 градусов.

Погода 3 февраля

Облачная погода ожидается на всей территории Украины. Мокрый снег будет только в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и на Крымском полуострове.

В западных регионах днем и ночью ожидается от -1 до -3 градусов. Самая холодная погода ожидается в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской и Киевской областях. От -5 до -8 градусов ночью и от -1 до -4 днем.

А вот в северных регионах синоптики ждут самых сильных морозов. В Черниговской и Сумской областях ночью подморозит до -10 градусов. Днем ожидается от -5 до -2.

Погода 4 февраля

Значительно похолодает в Украине уже в пятницу, 4 февраля. В Киеве будет до минус 11 ночью, а днем – от -6 до-8 градусов. На западе ночью прогнозируют от -8 до -12 градусов. Днем от -1 до -6.

От 8 до 14 градусов мороза ожидается ночью в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Днем от -6 до -9.

Только на юге в этот день синоптики обещают небольшую оттепель до +1 градуса.

Ранее начальник Ровенского областного гидрометцентра Богдан Масовец рассказал о том, что, согласно прогнозам синоптиков, резкого потепления в феврале не предвидится. Февраль останется зимним месяцем.

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