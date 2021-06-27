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Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды: какие области накроют ливни, грозы и град

27 июня 2021, 17:57
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В Киеве и Киевской области в понедельник, 28 июня, ожидается гроза.

Украину накроют ливни, шквалы и град
В Украине прогнозируют резкое ухудшение погоды / YouTube

В понедельник, 28 июня, в большинстве регионов Украины, за исключением западных и южных областей, ожидаются грозы, а в отдельных районах - град и шквальный ветер.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, прогнозируются порывы ветра до 20 м/с.

"28 июня в Украине, кроме западных и большинства южных областей, грозы, в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, также уточняется, что в Киеве и Киевской области в понедельник ожидается гроза.

Прогноз погоды на 28 июня

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие сутки в западных и большинстве южных областей Украины влажность уменьшится, а на остальной территории атмосферные фронты будут обусловливать неустойчивую погоду, температурный фон ожидается несколько выше нормы.

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28 июня, в западных и большинстве южных областей без существенных осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы, в Черниговской, Сумской, ночью местами и Полтавской областях значительные дожди; на Левобережье в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

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Температура ночью 15-20°, в западных областях 12-17°; днем 23-28°, в Закарпатской, Луганской и южных областях до 30°.

В Киеве в понедельник кратковременные дожди, грозы, температура ночью 17-19°, днем около 25°.

Прогноз погоды на 28 июня / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на лето 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.

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