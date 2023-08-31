Украину накрыла самая мощная магнитная буря месяца: накрыл почти 9-бальный шторм

Сообщается, что затяжная магнитная буря, которая накрыла Украину, продлится минимум 6 дней.

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Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла сильнейшая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма достигала почти 9-ти баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря накрыла Украину еще 27 августа. Тогда ее мощность была на уровне почти 5-ти баллов. 30 августа мощность шторма резко выросла до почти 9-ти баллов, что сделало её самой мощной в этом месяце.

Уже сегодня, 31 августа, магнитная буря стала слабее, её мощность опустилась до почти 5-ти баллов. Ожидается, что 1 сентября буря также будет на 4-бальном уровне и лишь после этого пойдет на спад.

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Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск ожидается 14 сентября.

Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 4 вспышки - мощностью В и С класса. Сейчас на Солнце зафиксировано 18 пятен.

Специалисты считают, что 1 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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