Украину разжарит до +35º: синоптик назвал сроки аномальной жары

Ближе к началу июля среднесуточная температура постепенно вырастет на 1-3 градуса.
В Украине ожидается новая порция жары, заявил синоптик Игорь Кибальчич. Резкого потепления можно ждать уже до конца июня.
Как рассказал он Телеграфу, украинцам до конца июня стоит готовится к определенным колебаниям температуры воздуха.
Вместе с тем синоптик утверждает, что показатели близки к климатической норме. В то же время наиболее высоких температурных показателей стоит ожидать в южных и юго-восточных регионах.
Прогноз погоды
- в ночное время столбики термометров будут достигать от +14 до +19 градусов;
- в дневное время – в пределах 25-30 градусов тепла;
- на юге 31-33 градуса тепла в отдельные дни.
Кибальчич добавил, что ближе к началу июля среднесуточная температура постепенно вырастет на 1-3 градуса.
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Ранее сообщалось о том, что в Украине в начале лета стоит ожидать жаркую погоду, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
По ее прогнозу в июне погода будет теплой, а в некоторые дни ожидается настоящая жара.
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