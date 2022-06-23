Украину разжарит до +35º: синоптик назвал сроки аномальной жары

В Украине ожидается новая порция жары, заявил синоптик Игорь Кибальчич. Резкого потепления можно ждать уже до конца июня.

Как рассказал он Телеграфу, украинцам до конца июня стоит готовится к определенным колебаниям температуры воздуха.

Вместе с тем синоптик утверждает, что показатели близки к климатической норме. В то же время наиболее высоких температурных показателей стоит ожидать в южных и юго-восточных регионах.

Прогноз погоды

в ночное время столбики термометров будут достигать от +14 до +19 градусов;

в дневное время – в пределах 25-30 градусов тепла;

на юге 31-33 градуса тепла в отдельные дни.

Кибальчич добавил, что ближе к началу июля среднесуточная температура постепенно вырастет на 1-3 градуса.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине в начале лета стоит ожидать жаркую погоду, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу в июне погода будет теплой, а в некоторые дни ожидается настоящая жара.

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