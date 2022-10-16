Украину заморозит до - 4°: когда и где врежет холодрыга

/ Pexels/Ivan Babydov

Погода в Украине все отчетливее ощущает нарастание зимнего сезона. Вскоре вероятно существенное снижение температуры воздуха.

Прогнозируется поступление новой порции холодного воздуха. Об этом говорят прогнозные показатели погодного радара Ventusky.

Уточним, что заметное снижение температуры особо будет ощущаться в ночное время.

Украинцам стоит учитывать, что температура воздуха может опуститься ниже 0 градусов.

Когда ждать резкого похолодания

При этом вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в 20-х числах октября.

Вместе с тем наиболее сильное похолодание стоит ожидать в Карпатском регионе.

Добавим, что температура воздуха в ночь на 21 октября может опуститься до - 4 градусов.

/ ventusky.com

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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