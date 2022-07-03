Украину ждет настоящая засуха в июле: синоптики назвали самые опасные регионы

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в июле будет очень жаркой. Как прогнозируют синоптики, ожидается небольшое количество осадков и угроза засухи в ряде областей.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что согласно расчетам различных прогностических центров, в июле на большей части Европы будет преобладать повышенное атмосферное давление.

"Подобная картина летом может указывать на вероятность развития засухи в результате снижения количества осадков. Учитывая, что циклоническая активность ожидается слабой, атмосферные фронты будут приносить недостаточное количество дождей", - отметил синоптик, передает meteoprog.ua.

Каким регионам грозит засуха в Украине

Он добавил, что из-за этого может быть засуха в тех регионах, где осадков было мало в предыдущий месяц (в основном это касается южных и восточных регионов). Кроме того, подобное развитие ситуации будет способствовать сохранению пожарной опасности в лесах и степях.

По словам синоптика, в Украине в целом количество осадков в июле ожидается на 20-50% ниже нормы, но в отдельных пунктах за счет локальных грозовых ливней может выпасть достаточное количество влаги.

Температура воздуха также предварительно будет выше нормы практически по всей территории страны, за исключением Крыма.

"Отклонения прогнозируется в пределах +0,5…+1,5 °С. Максимальные дневные значения будут нередко достигать и превышать 30-градусную отметку. Традиционно высокие показатели следует ожидать на юге и востоке Украины", - пояснил синоптик.

По его словам, ветер в большинстве своем ожидается слабым, поскольку резких и контрастных изменений в атмосферной циркуляции не предполагается. Однако во время гроз возможны локальные шквалы до 15 – 20 м/с, а иногда больше.

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