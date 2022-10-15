Врежет -3°: украинцев предупредили об аномалии и назвали самый холодный день

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На ближайшие двое суток погодные условия в Украине будут определяться влиянием западной и юго-западной периферии антициклона Wim, сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Он прогнозирует по всей территории нашей страны малооблачное небо, слабый ветер и отсутствие осадков.

Синоптик предупредил, что температурный режим в Украине окажется в пределах климатической нормы, в южных, центральных и восточных областях ниже нормы на 1 – 3 °С.

По его прогнозу, в субботу в северной части температура воздуха ночью опустится до +3…-2 °С. Днем столбики термометров покажут +10…+17 °С.

Вместе с тем в воскресенье, 16 октября на востоке ночью температура может опуститься до -3 градусов. Днём максимальные значения окажутся в пределах +9…+19 °С, добавил Кибальчич.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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