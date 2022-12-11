Зимы не будет? Синоптики предупредили об аномалии с резким потеплением до + 18º

К концу второй декады в Украину зайдут аномальное потепление и дожди, говорят синоптики.

/ УНИАН

Погода в Украине в ближайшее время удивит резким потеплением и почти весенними градусами.

По данным Укргидрометцентра, 11 декабря в Карпатском регионе значительные осадки, на остальной территории ночью небольшой, днем умеренный дождь, в северных и центральных областях местами сильный дождь.

При этом 12 декабря в западных областях снег, на дорогах гололед, на остальной территории временами дождь.

В то же время температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2°-7° тепла, в южной части и Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 9°-14° тепла, в Крыму до 17°.

Прогноз значительного потепления в Украине подтверждает народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, к концу второй декады в Украину зайдут аномальное потепление и дожди. С 11 по 15 декабря на фоне улучшения погодных условий в южных и центральных регионах температура воздуха днем будет составлять до +15 градусов, а ночью столбики термометров покажут от +4 до +10.

На территории Крыма, как отмечает синоптик, воздух прогреется до рекордной отметки в +18 градусов. В остальных регионах средняя температура днем составит до +6 градусов.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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