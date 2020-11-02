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На iPhone появилась "секретная" кнопка, которую вы могли не заметить

2 ноября 2020, 19:39

Новая технология превращает всю заднюю часть iPhone в гигантскую сенсорную кнопку.

iPhone 12
iPhone 12 / Apple

С обновлением iOS у пользователей iPhone появилась новая "секретная" кнопка, о которой разработчики из Apple умолчали во время презентации новой операционной системы iOS 14 на конференции WWDC ранее в этом году.

Речь идет о функции под названием Back Tap, которая позволяет управлять смартфоном при помощи задней панели, а если быть точнее — постукивания по ней. Двойной или тройной "тап" по задней крышке запускает поставленное пользователем действие.

В настройках можно выбрать, что именно будет запускать постукивание: эмуляцию кнопки Home, регулировку громкости, запуск центра уведомлений, вызов Siri, возможность снятия скриншотов, включение фонарика и т.д.

Новая кнопка доступна на смартфонах iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, Phone SE 2020 и iPhone 11 Pro Max.

Ранее стало известно, что камеру в iPhone 12 невозможно заменить без фирменного инструмента Apple.

Apple iPhone X iPhone XS iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 12 iPhone SE 2020 IOS
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