В центре Киева разгромили забор на алле Героев Небесной Cотни

В субботу, 18 мая, в центре Киева на алле Героев Небесной Cотни активисты снесли забор на месте строительства музея Революции достоинства.

Несколько десятков молодых людей разгромили ограждение, отгораживающее аллею от Крещатика и до верхнего выхода станции метро Крещатик.

Забор уже почти разрушен, осталась только его часть на склонах возле бывшего Октябрьского дворца.

На место происшествия прибыло порядка 30 правоохранителей, они окружают разрушенную часть забора.

Задержаний пока не было, однако происходят словесные перепалки между активистами и руководителями отряда полиции, передает УНИАН.

В разрушении забора принимали участие активисты С14, Нацкорпуса и движения ГоNор.

Как пишет Лига, утром 18 мая на улице Банковой в Киеве, как и в других городах Украины, проходила акция "Кто заказал Катю Гандзюк?". Очевидно, по завершению акции некоторые из ее участников спустились к Майдану Независимости и по пути разрушили забор, установленный на аллее Небесной Сотни.

Читайте также"Гори в аду": у дома Луценко с петардами и дымовыми шашками провели акцию, посвященную ГандзюкАдвокат семей членов Небесной Сотни Евгения Закревская утверждает, что уничтожение забора - "спонтанная акция", которая никак не связана с акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?", которая состоялась незадолго до этого.

Как заявил в Facebook координатор С14 Сергей Мазур, снесенный забор "мешал расследованию убийств Небесной сотни".

Он добавил, что музей Майдана "уже уничтожил место гибели Героя Украины Плеханова".

"Теперь там нельзя провести следственный эксперимент. Больше такого не будет", - добавил он.

Отметим, что еще в январе вдоль аллеи Героев Небесной сотни на улице Институтской был установлен забор для подготовки к строительству Музея Революции достоинства.

13 мая начались подготовительные строительные работы в нижней части улицы Институтской. Там с помощью трактора было снято около 70 кв. м брусчатки. После того как туда пришли активисты из общественной инициативы Сохранить Институтскую, его работа была заблокирована.