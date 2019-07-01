"SCRUM" - это метод управления проектом, который применяется в IT-индустрии, для предоставления конечному пользователю, в кротчайшие сроки, работающий продукт с новым функционалом. Продукт имеет наивысший приоритет среди других задач текущего проекта.

Этот подход предполагает дробление основной задачи, на подзадачи, называемые спринтами.Именно решение разных задач в лимитированное время ново созданной рабочей группой предстояло увидеть журналистам.

Колледж "DevEducation" открылся в Киеве в апреле 2019 года. Также IT-школы работают в Днепре, Харькове и Львове. Имея громадный опыт в IT-сферы и отлично подготовленный персонал преподавателей, школа начала расширяться.

Перед началом SCRUM-тренинга, представители"DevEducation" продемонстрировали журналистам обустроенные оупен-офисы, которые занимают значительную часть целого этажа в бизнес центрена Сумской улице.

Их заполнят выходцы с прошлых потоков школы, готовые полноценно отдаться IT индустрии и приступить к работе.

SCRUM-тренинг это поразительное зрелище. Процесс постановки задач, разделение студентов на рабочие группы, итоги, были дружелюбными и веселыми. С первой минуты преподаватели завоевали авторитет у студентов и их полное внимание. К выполнению задач подошли со всей ответственностью и азартом.

Студентам была поставленная задача построить карточный домик, найти карту в колоде, кинуть игральные кости на результат, сделать самолётики, журавлики и прочие на первый взгляд не серьёзные вещи.

Как рассказал директор "DevEducation" АлександрПред, такие простые бытовые задачи нужны, что бы подготовить студентов для работы в команде на серьезных проектах, пониманию времени на выполнение задач, планирование и коммуникацию внутри рабочей группы. И поддержка товарища в сложную минуту.

Сфера IT развиваться в Украине очень быстро и качественно. Поэтому следующий "SCRUM" от "DevEducation", состоится в ближайшее время.