На границе с аннексированным Крымом российские силовики схватили двоих украинцев

Имена и фамилии граждан Украины не сообщаются.
В ФСБ России сообщают о задержании в российском пункте пропуска на админгранице с аннексированным Крымом двоих граждан Украины. Украинцы якобы находились "в федеральном и межгосударственном розыске".
Как пишет Крым.Реалии, один из задержанных "подозревается в убийстве", которое он якобы совершил на территории Крыма, а второго ищут органы правопорядка Молдовы "за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения".
Задержанные украинцы были переданы силовикам.
Имена и фамилии граждан Украины не сообщаются. Комментарии задержанных отсутствуют.
В Госпогранслужбе Украины ранее заявляли, что идентифицировать задержанных сотрудниками ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные.
Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".