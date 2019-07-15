На границе с аннексированным Крымом российские силовики схватили двоих украинцев

Сотрудники ФСБ / "Прямий"

В ФСБ России сообщают о задержании в российском пункте пропуска на админгранице с аннексированным Крымом двоих граждан Украины. Украинцы якобы находились "в федеральном и межгосударственном розыске".

Как пишет Крым.Реалии, один из задержанных "подозревается в убийстве", которое он якобы совершил на территории Крыма, а второго ищут органы правопорядка Молдовы "за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения".

Задержанные украинцы были переданы силовикам.

Имена и фамилии граждан Украины не сообщаются. Комментарии задержанных отсутствуют.

В Госпогранслужбе Украины ранее заявляли, что идентифицировать задержанных сотрудниками ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные.

Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".