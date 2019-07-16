На рогах и без шлема: в Киеве копы поймали рекордно пьяного байкера

Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения/ KyivOperativ

На столичных улицах правоохранители задержали водителя мотоцикла, который управлял своим "железным конем" в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщает в Facebook Киев Оперативный, 15 июля во время патрулирования автодороги М-03 "Киев - Харьков" инспекторы остановили мотоцикл "МТ". Причиной остановки было то, что мотоциклист ехал без шлема.

Общаясь с водителем, стражи порядка заметили у него признаки алкогольного опьянения.

Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 5,00 промилле алкоголя, что в 25 раз превышает допустимую норму.

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Инспекторы составили относительно водителя административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч. 5 ст. 121 КУоАП (нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами). Также мотоциклиста отстранили от управления транспортным средством.

На инцидент отреагировали в соцсети. Одни пользователи считают, что указанная степень опьянения мотоциклиста – смертельна, другие сомневаются в том, что прибор, на котором копы проверяли водителя, исправен.