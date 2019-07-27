Спецназ, задержания и десятки обысков: на Киевщине устроили облавы на членов ОПГ

В Белой Церкви Киевской области полиция проводит ряд обысков

В субботу утром, 27 июля, в Белой Церкви Киевской области полиция начала ряд обысков в связи с выявлением организованной преступной группы.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, в городе проводятся одновременно 50 обысков. Полиция проводит задержания членов выявленной преступной организации.

Отмечается, что в городе работают подразделения специального назначения, криминалисты и следователи. Детали полицейской операции не разглашаются.

"Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи", - добавил Небытов.

Напомним, недавно в Днепропетровской области произошел скандал с начальником ГУ НП после остановки патрульными его элитного внедорожника.