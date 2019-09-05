"Сталинская": политтехнолог раскрыл интересный факт о Конституции Украины

Конституция Украины написана по сталинскому образцу, сообщил эксперт / Главред

Политтехнолог Сергей Гайдай сообщил, что Украина живет со странной, нерабочей Конституцией, за основу которой был взят не американский, а сталинский образец.

Украинскую Конституцию написала и приняла Верховная Рада, а она должна была быть принята большинством на референдуме, рассказал эксперт в эфире Ukrlife.TV.

По словам собеседника, Конституция украинского государства "была создана для информационной ширмы".

"…мы живем со странной Конституцией, с нерабочей… за основу был взят даже не американский образец, который один из лучших в мире,... а сталинский, фейковый…", - сказал Гайдай.

Эксперт отметил, что в ней даже формулировки такие - "не мы, народ Украины, договорились, потому, что народ Украины не принимал эту Конституцию, а мы, Верховная Рада, от имени народа Украины".

"Так от, Верховная Рада, действительно же написала Конституцию Верховная Рада, а как должна быть написана Конституция - она должна быть принята населением, людьми. А для этого надо создать возможность, ведь у нас нет возможности референдума… по законодательству у нас нет этого механизма - ни местного, ни всеукраинского", - добавил он.

Напомним, Конституция Украины является основным законом нашей страны. Конституцию 28 июня 1996 года приняла Верховная Рада II созыва на своей пятой сессии.