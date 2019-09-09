СМИ узнали, кто напал на копов-инкассаторов в Житомире

В Житомире на копов-инкассаторов напали злоумышленники в футболках с надписью "СБУ", узнали журналисты / zt.npu.gov.ua

В Житомире на полицейских-инкассаторов напали трое мужчин в четырех футболках, на которых сзади было написано "СБУ".

Злоумышленники скрылись на авто Daewoo Lanos зеленого цвета, по предварительным данным, номер машины АМ 8081 ВС, пишет Информатор, ссылаясь на источники.

По данным издания, правоохранители ищут авто и в Киеве - в столице в 10:32 ввели оперативный план Перехват.

"…Предварительно, у них (у нападавших - Ред.) при себе имеется пистолет Макарова… правоохранители бросили все силы на поиски злоумышленников…", - отмечается в материале.

Напомним, в Житомире 9 сентября около 10:00 банда напала на сотрудников Управления полиции охраны физической безопасности с Волыни, которые перемещали деньги из магазина в специальное бронированное авто, ранен один коп.