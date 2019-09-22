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В октябре украинцы могут пострадать от мощных магнитных бурь

22 сентября 2019, 22:28

Всего во втором месяце осени ожидается три магнитных колебания.

Магнитные бури
Магнитные бури могут оказать негативное воздействие на самочувствие / newsprom

Грядущий октябрь 2019 года стартует с малоприятных интенсивных магнитных бурь.

Как пишет Beauty HUB, украинцы столкнутся с тремя магнитными колебаниями.

Незначительная буря ожидается 1 октября.  В этот день возможны скачки давления у людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, головные боли и ощущение слабости. Специалисты рекомендуют не планировать серьезных мероприятий, на фоне повышенной раздражительности вследствие магнитных возмущений могут возникнуть ссоры.

Второе магнитное потрясение произойдет 29 октября. Вследствие этого может случится ухудшение самочувствия, особенно это касается людей с хроническими заболеваниями. Метеочувствительные люди могут ощущать слабую головную боль и головокружения, скачки артериального давления, также не исключена бессонница.

Третье за месяц магнитное колебание ожидается 30 октября. Зависимые от метеорологических условий люди, вероятно, перенесут его сложно, поскольку симптомы могут накапливаться два дня подряд. Возможно ухудшение настроения, ощущение подавленности, общая слабость, могут появляться вспышки гнева.

Специалисты для защиты от неприятных симптомов рекомендуют отказаться от алкоголя и кофеина, избегать физических нагрузок, регулярно проветривать помещение, гулять на свежем воздухе.

Напомним, смена погоды и перепады атмосферного давления бьют по самочувствию метеозависимых людей. Медики дали советы, как наиболее легко для организма перенести атмосферное давление.

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