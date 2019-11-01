Кровавые следы на теле: украинских школьников захлестнула опасная игра

Новая опасная игра может привести ребенка на больничную койку / Скриншот

В Украине среди школьников распространяется новое опасное увлечение. Новую игру уже окрестили незатейливым названием – Монетка.

Ее суть состоит в том, что участники игры задают друг другу различные вопросы. При этом, пока ждут ответа, натирают руку монетой. Причем зачастую повреждения заканчиваются ссадинами, глубокими царапинами и кровоподтеками.

В частности, об опасной игре уже рассказывают родные киевских школьников. В частности, киевлянин Юрий Гапоненко опубликовал в соцсетях фото, на которых запечатлены кровавые раны на руках у 12-летнего племянника. При этом мальчик признался, что что Монетка уже распространилась на всю Украину.

Читайте такжеНа смену "Синему киту". Среди украинских подростков ширится новая смертельная играОб опасности нового увлечения заявила педиатр Анна Горбань. По ее словам, через царапины дети могут занести себе в организм различные инфекции, вплоть до ВИЧ и гепатита.

Кроме того, участники Монетки также используют психологические приемы для того, чтобы завлечь в свою игру новых детей.

"Дети думают, что если я не играю в вашу игру, то меня могут исключить или пристыдить. Но меньшей потерей будет получение эмоциональных повреждений", – пояснила в комментарии НТН психолог Оксана Сашенко.

Напомним, ранее стало известно о новой опасной для подростков игре. Абонент под названием Momо может неожиданно появится в списке контактов подростка и начать отправлять картинки, которые наводят настоящий страх.

Также ранее сообщалось о том, что в центре Киева девушка из "группы смерти" вскрыла себе вены.