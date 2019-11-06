Под Тернополем люди жалуются на "красный снег"

Люди требуют наладить работу элеватора так, чтобы с него ничего не сыпалось им на головы / скриншот

В Тернопольской области в городе Кременец местные жители уже несколько месяцев наблюдают постоянный "красный снегопад", причина которого - местный элеватор.

Люди требуют наладить работу элеватора так, чтобы с него ничего не сыпалось им на головы. Кроме того, они страдают от постоянного шума, связанного с работой элеватора. К этому звуку добавляются вибрации в домах от фур с зерном, которые к тому же вдребезги разбили городскую дорогу, передает ТСН.

В свою очередь владельцы утверждают, что ничего сделать с этим невозможно.

"К сожалению, технологический процесс сушки кукурузы происходит именно так. И это на всех, сто процентов, элеваторах на территории Украины", – отметил предприниматель Вячеслав Гроза.

По его словам, предприятие платит по меньшей мере одиннадцать миллионов гривен в год налога в местные бюджеты. Тем временем руководитель аппарата Кременецкой райгосадминистрации Светлана Федищина уверяет, что в районный бюджет никаких поступлений от элеватора не было. В горсовете дали аналогичный ответ. В Белокриницком сельсовете посчитали, что все поступления от элеватора за год составляют менее 200 тысяч гривен.

Напомним, в прошлом году в ряде областей Украины, а также в Грузии выпал кровавый снег. "Ржавые" осадки изрядно напугали местных жителей. Однако в итоге причиной изменения цвета назвали наличие в снеге песчаных примесей, которые были принесены сильными ветрами.