"Лжец и манипулятор": на львовском ТВ ветеран АТО схватил за ухо журналиста

Ухо Коцабы пострадало во время ток-шоу на ТВ / Фото: Facebook/Руслан Коцаба

Журналист Руслан Коцаба, который ранее попадал в тюрьму за призывы не участвовать в войне на Донбассе, заявил, что президент Владимир Зеленский должен более жестко разобраться с протестующими против разведения войск на Донбассе, а также добиться проведения встречи в нормандском формате.

"Власть, которая так жаждала нормандского формата, сейчас, когда он уже так близко, необходимо только чтобы Зеленский дал отпор ультрарадикалам, которые хотят сорвать эти переговоры на наивысшем уровне… Мне кажется, что именно здесь статус Зеленского самоопределяется. Он может там в чём-то проиграть. Нам, журналистам, не принято хвалить власть, но в данном случае господин Зеленский, если он не даст отпор тем, кто хочет ослабить его позиции накануне нормандского формата, то он тогда не президент этой страны", - сказал Коцаба в эфире ток-шоу Говорит великий Львов.

Слова журналист разозлили координатора общественной организации Всеукраинское волонтерское движение и ветерана АТО Тараса Елейко.

"Ты лжец и манипулятор! Ты на чем зарабатываешь, да ты на ФСБшные деньги живешь! Я тебя уже знаю, гниду, потому что я уже посмотрел на тебя, пропагандон!" – закричал Елейко и схватил оппонента за ухо.

Ведущий поддержал ветерана и напомнил Коцабе, что человек, который воевал в АТО, заслуживает уважения.

Напомним, апелляционный суд Львовской области во время повторного рассмотрения дела оправдал журналиста из Ивано-Франковска Руслана Коцабу, которого обвиняли в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины.

Как ранее сообщалось, Коцабу привлекли к уголовной ответственности за опубликованный в соцсети видеоролик, в котором он пропагандировал против мобилизации. Его арестовали по решению суда 8 февраля 2015 года.