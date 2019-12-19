Эпоха вымирания: в Госстате рассказали, почему украинцы уходят из жизни

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В Украине каждый год в среднем умирает около 0,6 млн человек.

Как сообщает Госстат, в 2018-м было зафиксировано 587 665 смертей украинцев, а вот рождений было почти в два раза меньше – 335 874.

Согласно данным сотрудников ведомства, на первом месте по причинам смерти жителей Украины – последствия заболеваний системы кровообращения (в первую очередь, атеросклеротические или ишемические заболевания сердца).

На втором месте среди причин смертности украинцев - онкология. В 2018-м такого рода заболевания унесли жизни 77 тысяч украинцев ( в первую очередь - рак легких, груди и желудка).

Далее, около 30 тысяч украинцев умерли в результате травм, отравлений и различных других факторов, а 24 тысячи – из-за поражения органов пищеварения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине смертность превысила рождаемость вдвое.