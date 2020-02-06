В Раде "слугу народа" застукали за более интересным занятием чем работа: видео

Верховная Рада / УНИАН

Верховная Рада должна в четверг, 6 февраля, занялась законом об обороте земли. Пока несогласные с данным законопроектом блокировали трибуну парламента, один из представителей парламентской фракции Слуга народа смотрел сериал.

Так, "бурный" интерес к работе проявил Александр Кабанов. Соответствующее видео обнародовал телеканал 112 Украина.

Стоит отметить, что пока "слуга народа" любовался любимым героями в Раде произошла драка между членами фракций Батькивщина и Слуга народа.

Как ранее сообщал Главред, в Верховной Раде подрались члены фракций Батькивщина и Слуга народа.