В Раде "слугу народа" застукали за более интересным занятием чем работа: видео

Пока в Раде дрались и блокировали трибуну "слуга народа" смотрел сериал
Верховная Рада должна в четверг, 6 февраля, занялась законом об обороте земли. Пока несогласные с данным законопроектом блокировали трибуну парламента, один из представителей парламентской фракции Слуга народа смотрел сериал.
Так, "бурный" интерес к работе проявил Александр Кабанов. Соответствующее видео обнародовал телеканал 112 Украина.
Стоит отметить, что пока "слуга народа" любовался любимым героями в Раде произошла драка между членами фракций Батькивщина и Слуга народа.
Как ранее сообщал Главред, в Верховной Раде подрались члены фракций Батькивщина и Слуга народа.