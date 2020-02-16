Ждать 200 лет: "слуга народа" огорошила украинцев сроками замены старого жилья

Средний срок эксплуатации здания в Украине составляет от 50 до 70 лет, / crimeavector.com.ua

Народный депутат от партии Слуга народа, представитель правительства в Верховной Раде Елена Шуляк прокомментировала ситуацию вокруг замены старого жилья в Украине.

По ее словам, средний срок эксплуатации здания составляет от 50 до 70 лет, а для замены старого жилья на новое Украине понадобится не менее 200 лет.

"Сейчас Индекс замещения старого жилья новым в Украине - 0,5% в год. Это самый низкий показатель в Европе. Чтобы заменить старое жилье на новое, нам понадобится 200 лет", - подчеркнула она в интервью Лиге.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук назвал хорошей идеей ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

"Ликвидировать ГАСИ – хорошая идея. Мне все больше нравится. Над этим еще надо подумать, но эта идея мне очень нравится", - сказал он. Гончарук отметил, что правильной системой является ответственность архитектора от начала и до конца строительства.