Введение чрезвычайного положения: половина украинцев сказали "да" - опрос

49% украинцев высказались за введение чрезвычайного положения в стране / Фото: УНИАН

Карантин в Украине продлили до 24 апреля, и многих украинцев это возмутило – по крайней мере, в соцсетях полно сообщений о том, что деньги заканчиваются, работы нет и непонятно, на что жить дальше.

В то же время опрос показал, что почти половина опрошенных украинцев поддержали бы введение чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса.

Введение чрезвычайного положения в Украине поддерживают 49% граждан, а против этого выступили 43%. Такие результаты опроса социологической группы Рейтинг.

При этом, 83% поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, страйков, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране.

71% - не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области.

65% - не против возможного ограничения движения транспортных средств и их досмотра.

58% - не возражали бы против возможного объявления комендантского часа в городах.

Свежий опрос / скриншот

Читайте такжеКомаровский сказал, когда закончится карантин в УкраинеНапомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине, введенный из-за коронавируса COVID-19, может быть отменен не раньше 15 мая – и это оптимистический прогноз.

По словам главы МВС, отмена или продление карантина будут зависеть от ситуации с эпидемией китайского вируса и в Украине, и в Европе.

"Никто в нашей стране не знает когда закончится эпидемия и упразднится карантин, а кто говорит, что знает - врет. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом. Пока карантин отменен только в Китае. Страны вокруг нас каждый день усиливают меры ограничений", - написал Аваков в Facebook.