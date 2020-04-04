"Грабить будут вас": юрист предупредила об опасности взвинчивания цен супермаркетами

Многие украинцы остались без работы и средств к существованию / УНИАН

Повышая цены на продукты в период карантина, супермаркеты играют с огнем, заявила юрист Анна Маляр.

Она напомнила, что большая часть украинцев осталась без работы и без средств к существованию.

"Владельцы супермаркетов не понимают одну простую вещь – нельзя повышать цены на продукты питания в тот момент, когда большая часть страны сейчас останется без работы, без средств к существованию", - подчеркнула она.

Эксперт отметила, что в период вынужденного простоя из-за карантина нередко у украинцев остаются в кошельке всего несколько тысяч гривен.

Читайте также"Пошел нах*й, АТБ": украинцев возмутило, как "навариваются на народе" во время карантина"Чем выше цена на продукты, тем меньше времени человеку хватит этих денег. То есть наступит тот момент, когда в семье нечего будет есть, и супермаркеты этот период сейчас ускоряют. К чему это приведет? К тому, что первые грабежи будут происходить именно в продуктовых магазинах. Потому что, во-первых, это возможность этими продуктами накормить свою семью человеку, который без работы, а второе – это возможность их продать и тоже иметь заработок, и продать дешевле, чем супермаркет… Супермаркеты сами сейчас подвергаются этой опасности", – добавила Маляр в эфире ZIK.

Напомним, ранее Сеть вскипела из-за взвинчивания цен в АТБ во время карантина.