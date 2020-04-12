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Выход из карантина: в Минздраве рассказали, с чего начнут

12 апреля 2020, 15:35

Отменять жесткие карантинные меры будут поэтапно.

Медицинская маска
Отменять жесткие карантинные меры будут поэтапно / УНИАН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о планах по выходу Украины из карантина.

Как подчеркнул он в интервью изданию Левый берег, в Украине процесс постепенной отмены карантинных мероприятий запланирован на 24 апреля.

Замминистра охраны здоровья обратил внимание на то, что если украинцы, особенно на Пасху, не станут массово нарушать карантинных мероприятий, скоро все смогут увидеть положительную динамику.

В то же время главный санврач сообщил, что одним из первых шагов по ослаблению карантина может стать разрешение на прогулки в парке.

"Отменять жесткие карантинные меры будем поэтапно, выпуская людей на работу, начиная проведения ВНО. Мы сейчас уже выписываем с Министерством образования новые нормативы, как будет проходить ВНО", – сообщил он.

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Ляшко добавил, для детей до 9-го класса учебный год, скорее всего, уже закончился, они не будут возвращаться к учебе на один месяц.

Напомним, в Украине зафиксировано 2 тысячи 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели.

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