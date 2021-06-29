95% поражения легких и инсульт: на Ивано-Франковщине мужчина чудом выжил после COVID-19

На Ивано-Франковщине мужчина чудом выжил после COVID-19 / скриншот из видео

В Ивано-Франковской области 62-летний Владимир Литвиняк чудом выжил, после того как заболел коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает портал РАИ.

Как говорят врачи, у мужчины было 95% поражения легких, он 48 дней провел в реанимации, 37 из них на аппарате искусственной вентиляции легких. С ним уже несколько раз прощалась дочь Наталья. Но несмотря на то, что медики давали лишь 1% на его выживание, Владимиру все же удалось победить недуг.

"Он поступил к нам в крайне тяжелом состоянии, самостоятельно он дышать не мог, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На нем находился 37 дней. Самостоятельного эффективного дыхания не было", — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Юрий Манивчук.

Затем COVID-19 дал осложнения на организм. У Владимира прямо в палате реанимации случился инсульт. Сейчас он заново учится ходить и говорить.

"Состояние больного в динамике с улучшением, он уже не кислородозависимый, дома периодически находится на оксигенотерапии, но сатурацию имеет. Ему предстоит долгий реабилитационный период", — подытожил Манивчук.

Реклама

Читайте такжеОт коронавируса умер легендарный украинский ученый и политик

Напомним, ранее супруги Владимир и Диана Родиковы, которые воспитывали 13 детей в детском доме семейного типа в Киевской области, в марте попали в Васильковскую центральную районную больницу из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Владимир Родиков умер 20 марта. Диана Родикова в критическом состоянии была переведена в реанимацию Александровской клинической больницы Киева, где 29 марта также умерла.