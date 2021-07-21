"А что случилось?": в Киеве водолазы искали "утопленницу", но она их нашла первой

Поиски длились 2 часа / Telegram

Курьезный случай произошел в киевском в парке Партизанской славы в среду, 21 июля. Представители муниципальной варты нашли женские вещи на берегу и предположили, что их владелица утонула в местном водоеме. В связи с этим, они начали поиски.

Однако, как сообщает Муниципальная варта Киева, спустя два часа безрезультатных поисков с участием ГСЧС и полицейских, женщина нашла их сама. Она просто подошла к спасателям и спросила, что случилось и кого вообще они ищут в воде.

Предполагаемая жертва оказалась живой и невредимой. Однако до сих пор неясно, где она была столько времени и почему оставила без присмотра личные вещи.

Напомним, в этом году в Украине антрейтнг утопленников. Только за минувшие сутки в стране утонули 20 граждан, двое из которых дети.

Справка

Утопление происходит по разным причинам. Часто люди тонут, пренебрегая элементарными мерами предосторожности. Как пишет Википедия, при утоплении большую роль играет фактор страха.

Так, часто не умеющие плавать, случайно оказавшиеся в воде на большой глубине начинают хаотично грести руками и ногами с криком "Спасите, я тону!". Тем самым они выпускают воздух из лёгких и неизбежно погружаются в воду.

Человек, попавший под воду, задерживает дыхание и активно борется за жизнь. Затем начинается заглатывание воды; считается, что это уменьшает желание сделать вдох. Смертельным считается попадание в лёгкие более 22 мл воды на кг массы тела.