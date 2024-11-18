Аэродромы РФ в опасности: Свитан предположил, куда ВСУ будут целиться ракетами Запада

Украина, скорее всего, начнет работать над тем, чтобы уничтожать как можно больше тактической авиации врага.

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У Украины есть запас ракет для атаки на объекты в России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, СтратКом ВСУ

Что сказал Свитан:

Украине будет достаточно 3-4 ракет для поражения целей на аэродромах РФ

ВСУ необходимы ракеты AGM-158 JASSM и Taurus

После появления в СМИ информации, что администрация президента Джо Байдена предоставила Украине разрешение на удары американским вооружением по стране-агрессору России некоторые официальные лица из других стран уже подтвердили ее, хотя в Белом доме все еще не вышли с заявлением.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан 24 каналу рассказал, какие перспективы ждут ВСУ с таким важным решением и какие объекты РФ пострадают больше всего.

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По его прогнозу, прежде всего украинские военные будут сосредотачивать фокус своего внимания на уничтожении тактической авиации противника. Всего 3-4 ракеты смогут как минимум повредить всю авиационную технику РФ, залетев на аэродром.

"Главный вопрос, на какое расстояние позволят бить ракетами, ведь пока разрешение, вероятно, есть на работу только по Курской области", - подчеркнул он.

Свитан отметил, что для наиболее эффективной работы ВСУ нужны ракеты дальностью 500 километров. Это, например, AGM-158 JASSM, Taurus, Storm Shadow и Scalp.

Taurus / Инфографика: Главред

Удары ВСУ по аэродромам России - что известно

Напомним, что российские захватчики значительно снизили активность авиации на Востоке Украины в связи с высокими потерями после уничтожения украинскими силами большого количества вражеских истребителей Су-34.

Как писал ранее Главред, в целом российская авиация из-за мощных ударов ВСУ находится в кризисном положении. В частности украинским силам удалось поразить аэродромы "Морозовск", "Липецк", "Халино", "Борисоглебск", "Балтимор" под Воронежем и "Саваслейка".

Накануне военный аналитик Алексей Гетьман объяснил, что именно точечные удары, особенно по вражеским аэродромам, смогут переломить ситуацию на поле боя.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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