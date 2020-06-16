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Боевики "ДНР" рассказали, почему не открывают пункты пропуска

16 июня 2020, 22:09

Главарь "ДНР" Денис Пушилин в очередной раз высказался по поводу открытия КПВВ на территории, подконтрольные Киеву.

Денис Пушилин
главарь "ДНР" Денис Пушилин / Reuters

Боевики из группировки "ДНР" утверждают, что не имеют права открывать контрольные пункты въезда / выезда между временно оккупированными районами Донецкой области и районами, подконтрольными Украине.

С таким заявлением во время прямой линии с жителями ОРДО выступил главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин.

"Открывать границы полностью с Украиной мы не имеем права, так как опасаемся за жизнь наших граждан. У них день за днем антирекорды. Наше предложение ‒ гуманитарные коридоры. Наши предложения направлены через ОБСЕ. Мы со своей стороны выезд из республики не будем запрещать никому. Въезд будет по спискам. Чтобы такие люди проходили карантин в определенных местах, у нас они обустроены", ‒ заявил он.

Пушилин утверждает, что позицию группировки "ДНР" поддерживают в ОБСЕ и в РФ, но официальный Киев отказывается обсуждать такую возможность.

По поводу же открытия "границ" между "ДНР" и Россией Пушилин высказался ‒ вероятнее всего, оно случится не ранее 1 июля.

Напомним, ранее в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил заявляли о том, что пропуск граждан и транспортных средств будет с 10 июня проводиться каждый день с 11.00 до 14.00: для автомобилей через КПВВ "Марьинка" ‒ дорожный коридор "Донецк – Курахово"; для пешеходов через КПВВ "Станица Луганская" ‒ дорожный коридор "Станица Луганская ‒ Счастье – Новоайдар".

новости Украины ДНР ОРДО Пушилин КПВВ
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