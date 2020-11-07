"Бог поручил убить 15 человек": в Кривом Роге мужчина устроил резню

Злоумышленник задержан и доставлен в отделение полиции.
В Кривом Роге мужчина по неизвестной причине напал на прохожих на улице.
Как информирует пресс-служба полиции Кривого Рога, преступник ранил 8 человек, среди которых 8-летний мальчик.
"По подозрению в убийстве двух людей полиция Кривого Рога задержала 37-летнего мужчину", — сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, около 15:20 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина на улице бросается на людей с ножом. При этом жертвами убийцы становились случайные прохожие, которым он наносил многочисленные ножевые ранения, в том числе смертельные.
Полиции удалось задержать злоумышленника и доставить в отделение. В момент ареста преступник был явно в невменяемом состоянии.
"Бог поручил мне убить 15 человек", - повторял мужчина.
В Киеве вооруженный мужчина совершил нападение и ранил участника войны на Донбассе, который проводил предвыборную агитацию.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киевской области полиция задержала двух мужчин-заробитчан, которые напали на 17-летнюю девушку.