Более 50 тысяч: в ВСУ озвучили силы РФ для наступления в Курской области

Армия РФ готовит еще одну дивизию, насчитывающую около 7,5 тысячи человек.

https://glavred.info/ukraine/bolee-50-tysyach-v-vsu-ozvuchili-sily-rf-dlya-nastupleniya-v-kurskoy-oblasti-10615619.html Ссылка скопирована

Армия РФ готовит контрнаступление / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Кратко:

РФ перебрасывает войска на Курское направление

Оккупанты готовят контрнаступление на Курщине

Сейчас Россия сосредоточила в Курской области около 50 тысяч военных, большинство из которых относятся к подразделениям морской пехоты и воздушно-десантных войск. Об этом заявил командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка в интервью "Укринформу".

По словам командующего, перед началом проведения операции в Курской области Россия удерживала там группировку численностью до 4 тысяч человек, среди которых около половины были военные срочной службы.

видео дня

После проведения наступательной операции Россия начала увеличивать количество военных в регионе, перебрасывая подразделения и части с других направлений и оперативных резервов. Сегодня же на Курском направлении насчитывается около 50 тысяч российских солдат, также еще 1 дивизию враг готовит, чтобы перебросить на линию соприкосновения.

"С целью выполнения поставленной задачи по скорейшему возвращению контроля над территорией Курской области осуществляется перемещение еще одной дивизии, а именно 76 ДШД в составе трех полков общей численностью около 7,5 тысячи человек", - добавил Павлюк.

Операция в Курской области - новости по теме

Решение о проведении наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области было принято в мае 2024 года. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что решение приняли после того, как разведка подтвердила замысел врага по наступлению на Сумском направлении из Курской области для создания так называемой "буферной зоны" на севере Украины.

Как писал Главред, Путин в попытке отбить Курскую область у ВСУ направил 50 тысяч российских и северокорейских солдат. Союзники НАТО считают, что российский диктатор надеется вернуть территории до инаугурации Трампа.

Напомним, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сообщал, что украинские защитники могут отойти из Курской области только в случае увеличения сил россиян. Эксперт подчеркнул, пока что отход ВСУ на украинскую территорию не рассматривается.

Читайте также:

Кто такой Александр Павлюк? Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия. Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины". В должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы. 15 марта 2022 года снят с должности командующего ООС и назначен председателем Киевской ОГА. Именно Александру Павлюку поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. По состоянию на начало апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, задействованных в обороне города, противника удалось оттеснить от Киева на несколько десятков километров на всех направлениях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред