Цены на автогаз в Украине за месяц существенно выросли

Автомобильный газ уже подорожал до 15,39 гривен за литр.
В Украине за месяц с 1 февраля по 1 марта средняя розничная стоимость газа для авто выросла на 2,2 грн./л или на 17%, до 15,39 грн/л.
На станция премиум сегмента, таких как ОККО, WOG и SOCAR ресурс подорожал в пределах 2-2,5 грн/л, до 15,99, 15,98 и 16,48 грн/л соответственно, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает enkorr.
Цены также выросли на 2-2,9 гривен за литр на:
- AMIC,
- БРСМ-Нафта,
- Glusco,
- Автотранс,
- KLO,
- Параллель,
- Надежда,
- Chipo,
- Род-Ник,
- SUN OIL,
- Mango.
Стоит отметить, что оптовые цены на автогаз начали повышаться с начала февраля. За этот период они увеличились на 3820 грн/т или 18,2%.
Читайте такжеВ Украине резко выросли цены на бензин и дизельное топливо
Эксперты говорят, что вполне вероятно, что цена на голубое топливо будет расти и в дальнейшем.
Как ранее сообщал Главред:
- Экономический эксперт Олег Пендзин прогнозировал - украинцев в ближайшее время ждет повышение цен на товары в диапазоне от продовольствия до бензина
- В 2020 года украинские компании (Западная нефтегазовая компания и Евростандарт) возобновили импорт бензина из РФ.
- Эксперт объяснил, почему цены на топливо на АЗС стали расти.
Автор: Мария Тупик