УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Цены на автогаз в Украине за месяц существенно выросли

1 марта 2021, 17:16
Прослушать новость
Остановить

Автомобильный газ уже подорожал до 15,39 гривен за литр.

Газ
В Украине резко взлетели цены на автогаз / pixabay

В Украине за месяц с 1 февраля по 1 марта средняя розничная стоимость газа для авто выросла на 2,2 грн./л или на 17%, до 15,39 грн/л.

На станция премиум сегмента, таких как ОККО, WOG и SOCAR ресурс подорожал в пределах 2-2,5 грн/л, до 15,99, 15,98 и 16,48 грн/л соответственно, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает enkorr.

Цены также выросли на 2-2,9 гривен за литр на:

  • AMIC,
  • БРСМ-Нафта,
  • Glusco,
  • Автотранс,
  • KLO,
  • Параллель,
  • Надежда,
  • Chipo,
  • Род-Ник,
  • SUN OIL,
  • Mango.

Стоит отметить, что оптовые цены на автогаз начали повышаться с начала февраля. За этот период они увеличились на 3820 грн/т или 18,2%.

Читайте такжеВ Украине резко выросли цены на бензин и дизельное топливо

Эксперты говорят, что вполне вероятно, что цена на голубое топливо будет расти и в дальнейшем.

Как ранее сообщал Главред:

газ авто заправка
Сейчас вы просматриваете новость «Цены на автогаз в Украине за месяц существенно выросли». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
У Кравчука назвали сроки завершения войны на ДонбассеУ Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе В Крыму дерзко ответили на заявление Байдена о признании полуостроваВ Крыму дерзко ответили на заявление Байдена о признании полуострова "Выкинуть Россию силой": Кравчук рассказал о решении вопроса с Донбассом"Выкинуть Россию силой": Кравчук рассказал о решении вопроса с Донбассом Новый канал, который создали из трех закрытых, проработал менее двух часовНовый канал, который создали из трех закрытых, проработал менее двух часов В Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российскимВ Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российским
Следующий материал

Последние новости

18:29
США готовят серьезный удар по России - CNN
18:24
Квитанции за газ украинцы оплатят по-новому: главные изменения Видео
18:24
Социологи выяснили, рискнут ли россияне делать прививку Спутником V Видео
18:14
В Сеть просочились новые кадры из горячо ожидаемой игры Elden Ring
18:12
Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост Видео
Реклама
18:05
Какие цветы подарить на 8 Марта – коллегам, жене, теще и не только Видео
17:51
В Украину идет настоящая весна и резкое потепление до +15 Видео
17:50
Гороскоп на 2 марта для всех: обманы врага и баталии с руководством Видео
17:45
Климкин напомнил, что Байден обещал Украине во время захвата Крыма Видео
17:43
В Бердичеве следователь подшофе огрел по лицу женщину-инспектора Видео
17:30
Билл Гейтс посетил Clubhouse, где признался в любви к Android
17:16
Цены на автогаз в Украине за месяц существенно выросли Видео
17:11
Родители Жанны Фриске подали в суд на внука и Дмитрия Шепелева
17:04
Болит бедро: что нужно знать о боли в наружной части Видео
16:57
Медведчук открестился от попавшей под санкции "нефтяной трубы" Видео
16:55
Интерстеллар встречает Call of Duty: вышел новый трейлер Boundary Видео
16:47
Александр Пономарев с украинскими звездами записали романтическую балладу Видео
16:40
Как приготовить соус тартар дома — пошаговый рецепт с фото Видео
16:30
Рубан объяснил, почему врачи выбрасывают в мусор вакцины от COVID-19 Видео
16:24
Киеву грозит ужесточение карантина - Госпотребслужба Видео
Реклама
16:21
"Долго не могла себе этого позволить": Тимошенко раскрыла секрет ее красоты Видео
16:14
Valve запустила функцию удалённой игры с друзьями, у которых нет Steam
16:13
Звезда Квартала в корсете и чулках сверкнула сексуальными формами
16:06
Степанов перечислил побочные эффекты от прививки вакциной Covishield Видео
15:48
"Убивает иммунитет": эксперты назвали вредоносную диету Видео
15:40
В Украине проверят всех владельцев оружия - Нацполиция Видео
15:39
СБУ "нарыла" новые факты по делу Шария и запросила международную помощь Видео
15:38
Магнитная буря с 1 марта сожмет сердце: как пережить Видео
15:14
В Одессе медики массово отказываются от вакцинации индийской CoviShield Видео
15:11
Земфиру поймали на плагиате
15:10
Бывшего президента Франции Саркози признали виновным в коррупции Видео
15:00
Xiaomi представила дешевые TWS-наушники Redmi AirDots 3
14:37
В центре Киева снова треснул стеклянный мост
14:32
Превращаем Fallout 4 в Silent Hill с помощью мода "Шепчущие Холмы" Видео
14:24
У Зеленского провернули хитрость с записью на COVID-вакцинацию Видео
14:01
В Черновцах и Ивано-Франковске бунтуют против "красных" зон карантина Видео
13:57
Назвали настоящую причину смерти Анны Кастельянос
13:53
Степанов публично укололся индийской вакциной от коронавируса Видео
13:48
Холостяк 2021 Михаил Заливако назвал качества идеальной женщины
13:42
Зеленский одобрил санкционный удар по силовикам времен Януковича Видео
Реклама
13:42
Укрпочта стала партнером OLX.UA – доставка до конца марта бесплатная
13:07
Житомирская область "покраснела": в регионе срочно усиливают карантин Видео
13:06
Больные десна могут привести к смертельной болезни Видео
13:04
Популистские митинги затмевают реальные экологические проблемы - эксперты
12:56
Весна принесла в Украину потепление до +12° Видео
12:48
У Путина ответили на отказ Байдена признать Крым российским Видео
12:47
Warner Bros снимает фильм с темнокожим Суперменом
12:40
Болит ухо: как облегчить состояние в домашних условиях Видео
12:37
Дубинский попал в автомобильную аварию на Львовщине Видео
12:25
Авторы Chernobylite рассказали о прогрессе разработки своего Сталкера Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять