Цены на автогаз в Украине за месяц существенно выросли

В Украине резко взлетели цены на автогаз / pixabay

В Украине за месяц с 1 февраля по 1 марта средняя розничная стоимость газа для авто выросла на 2,2 грн./л или на 17%, до 15,39 грн/л.

На станция премиум сегмента, таких как ОККО, WOG и SOCAR ресурс подорожал в пределах 2-2,5 грн/л, до 15,99, 15,98 и 16,48 грн/л соответственно, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает enkorr.

Цены также выросли на 2-2,9 гривен за литр на:

AMIC,

БРСМ-Нафта,

Glusco,

Автотранс,

KLO,

Параллель,

Надежда,

Chipo,

Род-Ник,

SUN OIL,

Mango.

Стоит отметить, что оптовые цены на автогаз начали повышаться с начала февраля. За этот период они увеличились на 3820 грн/т или 18,2%.

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Эксперты говорят, что вполне вероятно, что цена на голубое топливо будет расти и в дальнейшем.

Как ранее сообщал Главред: