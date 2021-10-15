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Чат с семейным психологом и психотерапевтом Аленой Щербань

15 октября 2021, 10:23

Чат в Главреде

Алена Щербань
Алена Щербань / Личный архив Алены Щербань

22 октября, в 12.00, на сайте Главред состоится чат с семейным психологом, психотерапевтом, сексологом, членом Всеукраинского общества психологов, практикующих гештальт-подход, сертифицированным специалистом по работе с парами, сексуальными расстройствами и зависимым поведением, Аленой Щербань.

В ходе чата с Аленой Щербань вы сможете обсудить такие темы:

  • семейные отношения: причины конфликтов и измен, сексуальная дисгармония;
  • профессиональное выгорание;
  • депрессия: как отличить ее от обычной хандры;
  • виды манипуляций и противостояние им;
  • виды зависимостей и их предотвращение;
  • отношение к деньгам: почему не все могут быть миллионерами.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей Главреда и задать ей все интересующие вас вопросы вы можете, перейдя по ссылке. Задавать вопросы вы можете заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

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здоровье психолог депрессия психотерапевт семейная пара выгорание психическое здоровье семейная жизнь чат Главреда осенняя депрессия Алена Щербань
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