Чат с семейным психологом и психотерапевтом Аленой Щербань

Алена Щербань / Личный архив Алены Щербань

22 октября, в 12.00, на сайте Главред состоится чат с семейным психологом, психотерапевтом, сексологом, членом Всеукраинского общества психологов, практикующих гештальт-подход, сертифицированным специалистом по работе с парами, сексуальными расстройствами и зависимым поведением, Аленой Щербань.

В ходе чата с Аленой Щербань вы сможете обсудить такие темы:

семейные отношения: причины конфликтов и измен, сексуальная дисгармония;

профессиональное выгорание;

депрессия: как отличить ее от обычной хандры;

виды манипуляций и противостояние им;

виды зависимостей и их предотвращение;

отношение к деньгам: почему не все могут быть миллионерами.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей Главреда и задать ей все интересующие вас вопросы вы можете, перейдя по ссылке. Задавать вопросы вы можете заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.