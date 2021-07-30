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Четверолапые стражи порядка: 5 маленьких овчарок взяли на службу в Нацгвардию

30 июля 2021, 13:17

Отныне в жизни собак начался новый этап.

Щенки будут служить в Нацгвардии / фейсбук МВД Украины

Сразу 5 щенков бельгийской овчарки пополнили ряды служебных собак в Учебном центре Нацгвардии Украины. Они будут помогать кинологам в раскрытии преступлений, в том числе в районе проведения Операции объединенных сил.

Все малыши успешно сдали тест Кэмпбелла, который определяет пригодность собак к такой службе. Так, для собак предусматривается тестирование по следующим разделам: контактность с человеком, независимость характера, склонность к послушанию, склонность к доминированию, говорится на странице МВД Украины в Facebook.

"Песики очень активные, игривые, интересуются всем, к чему могут дотянуться, и требуют внимания к себе", – рассказывают в Учебном центре.

Отныне в жизни щенков начался новый этап. Впереди их ждет знакомство с кинологами и другими собаками, адаптация и обучение.

Фото фейсбук МВД Украины
Фото фейсбук МВД Украины

Ранее мы писали, что в Италии в хозяйстве у местного фермера родился очень оригинальный и необычный щенок – природа подарила малышу зеленую шерсть.

Отметим, зеленая шерсть при рождении у собак встречается крайне редко. Считается, что она окрашивается от пигмента желчи биливердина в утробе матери.

Нацгвардия овчарка новости Украины
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