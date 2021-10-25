Данилов оценил вероятность локдауна и назвал сроки завершения эпидемии COVID-19

В СНБО оценили вероятность локдауна / УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал вероятность введения в Украине тотального локдауна из-за эпидемии коронавируса.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, пока нет оснований утверждать о том, что локдаун будет вводиться.

Вместе с тем он подчеркнул, что дополнительные карантинные ограничения будут вводиться в отдельных регионах.

"Ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют", - уверен секретарь СНБО.

Он также сделал прогноз на тему того, когда можно ожидать окончания пандемии коронавируса.

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"Мир считает, что она закончится к следующему лету. Есть вопрос, какие штаммы будут появляться, и как это все будет происходить", - добавил Данилов.

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Вероятность локдауна в Украине: что известно

Напомним, в Министерстве здравоохранения на данный момент не обсуждается перспектива запуска жесткого карантина в Украине. Возможность введения локдауна зависит от эпидемиологических показателей, прописанных в постановлении Кабмина.

В зависимости от ситуации, будет рассматриваться вопрос, нужно или не нужно усиливать меры в тех областях, где уже установлена красная зона. При этом на данный момент тотального локдауна быть не должно, а карантин будут усиливать точечно. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.