Десятилетняя винничанка скончалась от старости: у девочки была очень редкая болезнь

За свою жизнь малышка перенесла два инсульта.
В Виннице 30 июня умерла 10-летняя Ирина Химич, у которой с рождения была редкая болезнь - прогерия или синдром Гетчинсона-Гилфорда. Ее организм очень быстро старел.
О печальной новости в Facebook сообщила мать Иры - Дина Химич.
"Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердечко. Извини, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти", - написала Дина Химич.
Девочка была была единственной в Украине с таким диагнозом. Ее жизнь поддерживали исключительно с помощью медикаментов.
Ира перенесла два инсульта. А в прошлом году ей сделали уникальну. стоматологическую операцию, при том, что ее биологический возраст уже превысил 60 лет.
Деньги на лекарства собирали волонтеры. При этом, Ира зарабатывала и сама. Она создавала чокеры и различные аксессуары и вела активный способ жизни, участвуя в общественных меропреятиях.
Справка:
Синдром Гетчинсона-Гилфорда - это очень редкое заболевание детей, при котором тело стареет в 8-10 раз быстрее. Вследствие у пациентов возникают аномальные изменения кожи и внутренних органов, задержка роста. В мире на сегодняшний день зарегистрировано около 350 случаев этого синдрома, однако лекарств для полноценного выздоровления пока не найдено.