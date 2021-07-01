Десятилетняя винничанка скончалась от старости: у девочки была очень редкая болезнь

Ирина Химич умерла в 10 лет от редкого заболевания/Facebook

В Виннице 30 июня умерла 10-летняя Ирина Химич, у которой с рождения была редкая болезнь - прогерия или синдром Гетчинсона-Гилфорда. Ее организм очень быстро старел.

О печальной новости в Facebook сообщила мать Иры - Дина Химич.

"Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердечко. Извини, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти", - написала Дина Химич.

Девочка была была единственной в Украине с таким диагнозом. Ее жизнь поддерживали исключительно с помощью медикаментов.

Ира перенесла два инсульта. А в прошлом году ей сделали уникальну. стоматологическую операцию, при том, что ее биологический возраст уже превысил 60 лет.

Реклама

Деньги на лекарства собирали волонтеры. При этом, Ира зарабатывала и сама. Она создавала чокеры и различные аксессуары и вела активный способ жизни, участвуя в общественных меропреятиях.

Справка:

Синдром Гетчинсона-Гилфорда - это очень редкое заболевание детей, при котором тело стареет в 8-10 раз быстрее. Вследствие у пациентов возникают аномальные изменения кожи и внутренних органов, задержка роста. В мире на сегодняшний день зарегистрировано около 350 случаев этого синдрома, однако лекарств для полноценного выздоровления пока не найдено.