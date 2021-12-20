Десяток ярких фотолокаций и новогодняя сказка: село на Тернопольщине нарядили в гигантскую гирлянду

В селе Настасив появилось множество локаций для любителей фотографироваться / Скриншот ТСН

В Тернопольской области в селе Настасив решили устроить настоящий новогодний праздник. Деревню нарядили в девятикилометровую гирлянду, которой украсили хаты, хлева, сельскохозяйственную технику, колодцы и сельские дороги. Люди за десятки километров приезжают в село, чтобы окунуться в атмосферу сказки. Множество локаций уже стали популярными для тех, кто любит фотографироваться.

В сюжете ТСН рассказали о том, как обычную деревню Настасив на Тернопольщине решили нарядить в гирлянды. Девять километров гирлянды превратили село в настоящую новогоднюю сказку. Можно увидеть, как ярко светятся хаты с хлевами, мерцают ангелы с колодцами, а сельские дороги, как большие магистрали, направляют в центр, где сияет разными огоньками новогодняя елка и рождественская шопка.

Больше всего впечатляет деревенский новогодний декор. В городах иллюминация размещается на столбах и деревьях, а вот в селе она оказалась на грузовиках и сельскохозяйственной технике. Таким образом, бульдозер ДТ-75, самосвал ГАЗ-52 и трактор Т-70 теперь самые популярные в селе Настасив места, где фотографируются люди.

Атмосферу детства и настоящего праздника создают иллюминации и пампушечный дом, где столпились люди, чтобы отведать вкусных пампушек.

"Очень вкусные. Видно, что это такие настоящие хозяйки их пекли. Вкусность", - отметил один из местных жителей.

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Подчеркивается, что село нарядили за счет денежных средств общины и местного аграрного хозяйства. Посмотреть на украшенную деревню сельчане приглашают гостей, торжественная атмосфера здесь будет царить до завершения Рождественских праздников.

"Из других районов и областей приезжайте в Настасив. Будет интересно, будет красиво, будет сказочно", – подчеркнул Великоберезовицкий поселковый голова Андрей Галайко.

Напомним, 11 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны. Со стороны улицы Владимирской появилась новогодняя иллюминация.

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