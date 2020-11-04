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Дожди не спасли Крым: оккупанты "готовятся к худшему"

4 ноября 2020, 01:03

Дополнительных запасов воды вблизи оккупированного Симферополя нет.

Крым, вода
Аксенов о проблеме водоснабжения Крыма / УНИАН

Из-за очень малых запасов пресной воды вокруг Симферополя даже после сильных дождей график подачи воды местному населению сохранится еще как минимум на год.

Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения и заявил, что власти "готовы к худшему".

Кроме того, он отметил, что дополнительных запасов воды вблизи оккупированного Симферополя нет.

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"Многие там рассказывают про миллионы кубометров воды вокруг Симферополя, а когда доходит дело до того, что покажите, где, то все, оказывается совсем не так", – сказал Аксенов.

По данным местного Гидрометцентра, осадки, выпавшие в прошлом месяце, не улучшили ситуацию с водоснабжением.

"Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и составил: Белогорское – 0.587 млн куб.м, Симферопольское – 0.347 млн куб.м, Счастливое – 0.112 млн куб.м, Чернореченское – 0.0, Партизанское – 0.0", – сказано в сообщении.

Также синоптики отметили, что продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока. Суммарный запас жидкости в них к началу ноября составил 43.829 млн.куб.м, что на 8.611 млн.куб.м меньше, чем месяц назад.

Проблема пресной воды в аннексированном Крыму

  • Самопровозглашенные российские власти Крыма не могут решить проблемы с водой на полуострове. Ситуацию можно урегулировать при помощи опреснения воды, однако россияне считают это дорогим мероприятием и не намерены перебрасывать воду из Краснодарского края или Ростовской области.
  • Вследствие проблем россияне вынуждены периодически отключать жителям аннексированного полуострова воду с целью экономии водного ресурса.
  • По словам бывшего представителя президента в АР Крым Бориса Бабина, Россия ищет возможности возобновления подачи воды из Украины и готова заплатить за это 1-2 миллиарда долларов в качестве взятки.
  • Власти Украины неоднократно заявляли, что Киев не будет поставлять воду в оккупированный Крым. Поставки возможны только в том случае, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.
  • Согласно прогнозам экспертов, ситуация с пресной водой в Крыму с годами будет только ухудшаться. Через 30 лет на полуострове может не остаться ни одного пресного озера.

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