Два отряда российских войск в Киевской области вступили в танковый бой друг с другом

Спойлер: победили ВСУ.
Украинский блогер Сергей Мисюра на своей странице в Facebook рассказал, как русские войска вступили в танковый бой с русскими войсками.
Происшествие по словам блогера произошло в Киевской области возле Севериновки. В результате танкового сражения между двумя отрядами войск оккупантов были уничтожены 9 вражеских танков и 4 БТР.
По подсчетам Мисюры, это венное действие сохранило украинской армии "13 ракет Javelin ПРК, время на их (отряда русских военных) уничтожения и возможность попасть в плен живыми".
"Матерям российских оккупантов советуем узнать, где сейчас ваш сын, в каких списках - погибших или плененных. Потому что скоро ваши власти закроют через интернет все возможности узнать где ваш сын-оккупант застрял на нашей земле", - заявил Сергей Мисюра.
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