Экс-соратник Порошенко раздул языковой скандал и рассказал о "сепарах"

Олег Барна (хватает за пах Арсения Яценюка) известен своими эксцентрическими выходками / Reuters

Бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна спровоцировал в Киеве новый языковой скандал.

Он устроил разборки с продавцом в одном из киевским магазинов, о чем поспешил рассказать в своем Facebook.

Бывший народный избранник утверждат, что инцидент произошел в продуктовом магазине на улице Коновальца недалеко от центрального военного госпиталя Украины.

Возмущение экс-соратника Петра Порошенко вызвало то, что с ним отказались общаться на украинском языке, а также назвали гривны рублями.

"Первый раз я только легонько заметил. Второй раз напомнил. Сегодня я требовал меня обслужить таки государственным языком и получил полный игнор типа "какая разница", "вы меня разве не панимаете", "я начну разгаваривать на украинскам тагда, кагда закон вступит в силу", - рассказал свою версию конфликта бывший нардеп.

При этом он напомнил продавщице о том, что языковой закон уже давно в действии.

/ Фейсбук О.Барны

"Вы так молоды и неужели вам так трудно выучить свой государственный язык здесь, в столице Украины? Или у вас какие-то проблемы с этим?" На что мне ответила:" Да!". "С развитием или с сепаратизмом?"- спросил. Вижу, что нам и сепаров донецких не нужно, потому что в Киеве свои есть", - добавил Барна.

/ Фейсбук О.Барны

Напомним, ранее Барна оскорбил киевлян, комментируя рейтинг кандидатов в мэры Киева.