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Эксперт рассказал, кого из украинцев не коснется повышение цены на газ

3 ноября 2020, 03:52

Украинцы могли избежать повышения цены на газ.

конфорка,газ
Около 40% домохозяйств в Украине еще год будут платить за газ по фиксированной цене / УНИАН

Клиенты, которые заранее заключили договор с компанией на поставку газа на базе годового тарифа, будут платить по одной и той же фиксированной цене целый год. Для получения оптимальной цены на газ украинцам следует заключать договора с поставщиками, которые предлагают оптимальную стоимость голубого топлива.

Об этом рассказал директор компании Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины Максим Рабинович в эфире телеканала Украина 24.

Комментируя повышение газа для населения с 1 ноября, чиновник заявил, что некоторые украинцы смогут избежать лишних расходов. Это касается тех лиц, которые заранее заключили договора с компаниями на поставку газа с фиксацией цены.

"Да, можно было этого избежать. Те клиенты, которые выбрали годовой тариф, зафиксировали цену газа на весь год. Они будут оплачивать равными частями каждый месяц по фиксированной цене объем своего потребления. Таких домохозяйств примерно треть, до 40%", - сказал чиновник.

Также он добавил, что фактор роста цены на газ в отопительный сезон является абсолютно нормальным явлением – если летом цена на газ составляла около 3 гривен за кубический метр, то сейчас – 6-9 гривен за кубометр в зависимости от поставщика.

Для того чтобы сэкономить, украинцам следует грамотно выбрать поставщика газа.Читайте такжеВ Украине резко подорожал газ: сколько будем платить с 1 ноября

"Мы понимаем, что кроме того, что на европейских хабах есть динамика к росту, у нас еще есть такой фактор, как наличие в газохранилищах достаточного количества газа. Я советую выбирать поставщика, чьи цены отражают рыночные цены и не являются завышенными", - подчеркнул Рабинович.

Цена на газ для населения

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