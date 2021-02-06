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Эксперт пояснил, почему украинцам не грозят европейские зарплаты

6 февраля 2021, 11:11
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Специалист дал объяснения, почему заявления некоторых украинских политиков о росте зарплат в стране до европейского уровня не имеют под собой реальной почвы.

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почему украинцам не грозят европейские зарплаты / УНИАН

Складывающиеся годами в Украине экономические обстоятельства не оставляют практически никакой возможности для того, чтобы зарплаты в стране выросли до европейского уровня. Об этом в комментарии Главреду рассказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

"Украина в последнее время активно деиндустриализовалась. Единственное, что нас поддерживало в более-менее вменяемом состоянии – это агросектор, да и то, только за счет продажи сырья (зерна и семян подсолнечника). На этом все, и потому, с такой структурой производства, как сейчас, мы можем обеспечить работой и деньгами не более 5-7 миллионов человек", ‒ сказал он.

По мнению Гаврилечко, ситуация ни в коем случае не изменится, если не поменяется политика развития государства Украины.

"Кроме того, достичь хоть какого-то позитивного экономического результата нам мешает отсутствие, с одной стороны, адекватной социально-экономической политики, а с другой – вообще какой-либо политики по развитию государства. Потому в ближайшие 10 лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши – это невообразимая фантастика, такого попросту никогда не произойдет", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проект государственного бюджета на будущий год могут пересмотреть уже после первого финансового квартала 2021-го.
  • Шмыгаль также добавил, что при пересмотре бюджета будут увеличены расходы на социальные выплаты и, в частности, на увеличение зарплат медикам.
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