Эксперты спрогнозировали, когда Украине ждать нового жесткого локдауна / УНИАН

Поскольку в мире регулярно выявляются все новые и новые случаи новых штаммов COVID-19 "Дельта и "Лямбда", эксперты не исключают введения в Украине новых и жестких коронавирусных локдаунов. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как предполагает экономический эксперт Александр Хмелевский, сказать локдаунам раз и навсегда "до свидания" украинцам.

"Коронавирус является сезонным вирусным заболеванием. Летом количество больных снижается, а осенью когда становится прохладно, количество больных резко возрастает. Независимо от штамма Дельта или других штаммов, но нам ежегодно придется сталкиваться с этой проблемой. Поскольку власть не может обеспечить эффективную борьбу с заболеванием, то она будет действовать, как и раньше, вводить ограничительные меры в стране. Поэтому нас ждут новые локдауны", − считает Хмелевский.

Как считает эксперт "Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний, конца эпидемии коронавируса в Украине еще долго не будет видно - ведь процент вакцинированных украинцев очень мал.

"Во-первых, угроза всплесков инфекции не исчезнет до тех пор, пока не будет вакцинировано достаточное количество украинцев, во-вторых, вирусологи говорят, что мутации - это естественный процесс, а поэтому нужно быть готовыми к любому сценарию", − считает он.

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Напомним, ране премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что вероятности сценария жесткого карантина в Украине можно избежать в том случае, если кампания по вакцинации будет усилена.

До того предыдущий руководитель министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин - 50-70% регионов страны, которые максимально ужесточили ограничения.