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Энергичный педагог: под Запорожьем директриса сдала в ломбард школьные ноутбуки

31 января 2021, 20:45
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Женщине за такое правонарушение грозит заметный тюремный срок.

Ноутбук
Под Запорожьем директриса сдала в ломбард школьные ноутбуки / УНИАН

Директор одного из учебных заведений в поселке городского типа Якимовка (Запорожскася область) втайне сдала в ломбард школьные ноутбуки общей стоимостью в 55 тысяч гривен. Об этом сообщают представители пресс-службы Главка Нацполиции по региону.

"Правоохранители установили, что 49-летняя директор одного из учебных заведений поселка городского типа Акимовка, злоупотребляя своим служебным положением, сдала в ломбард школьные ноутбуки, а деньги потратила на свое усмотрение. Действиями должностного лица отдела образования поселкового совета нанесен ущерб на сумму около 55 000 гривен. На основании собранных доказательств фигурантке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления", ‒ говорится в сообщении.

Следователи прокуратуры уже направили обвинительный акт против женщины в Якимовский райсуд. Женщине грозит тюремное заключение сроком на пять лет с лишением права занимать определенные должности (сроком до трех лет).

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В Министерстве образования Украины, заявили, что украинские учителя остро нуждаются в психологической и юридической поддержке.
  • Согласно данным опроса, более 88% учителей никогда не обращались к психологу за помощью, 91% учителей нуждаются в бесплатной юридической помощи, а 68% хотели бы знать, как решать конфликтные ситуации с родителями и учениками.

новости Запорожья полиция ноутбук ломбард
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