Энергичный педагог: под Запорожьем директриса сдала в ломбард школьные ноутбуки

Под Запорожьем директриса сдала в ломбард школьные ноутбуки / УНИАН

Директор одного из учебных заведений в поселке городского типа Якимовка (Запорожскася область) втайне сдала в ломбард школьные ноутбуки общей стоимостью в 55 тысяч гривен. Об этом сообщают представители пресс-службы Главка Нацполиции по региону.

"Правоохранители установили, что 49-летняя директор одного из учебных заведений поселка городского типа Акимовка, злоупотребляя своим служебным положением, сдала в ломбард школьные ноутбуки, а деньги потратила на свое усмотрение. Действиями должностного лица отдела образования поселкового совета нанесен ущерб на сумму около 55 000 гривен. На основании собранных доказательств фигурантке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления", ‒ говорится в сообщении.

Следователи прокуратуры уже направили обвинительный акт против женщины в Якимовский райсуд. Женщине грозит тюремное заключение сроком на пять лет с лишением права занимать определенные должности (сроком до трех лет).

Читайте такжеЛяпы в онлайн-школе: учитель объяснил причины всех проблем

Напомним, ранее сообщалось: