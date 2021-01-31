Энергичный педагог: под Запорожьем директриса сдала в ломбард школьные ноутбуки

Женщине за такое правонарушение грозит заметный тюремный срок.
Директор одного из учебных заведений в поселке городского типа Якимовка (Запорожскася область) втайне сдала в ломбард школьные ноутбуки общей стоимостью в 55 тысяч гривен. Об этом сообщают представители пресс-службы Главка Нацполиции по региону.
"Правоохранители установили, что 49-летняя директор одного из учебных заведений поселка городского типа Акимовка, злоупотребляя своим служебным положением, сдала в ломбард школьные ноутбуки, а деньги потратила на свое усмотрение. Действиями должностного лица отдела образования поселкового совета нанесен ущерб на сумму около 55 000 гривен. На основании собранных доказательств фигурантке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления", ‒ говорится в сообщении.
Следователи прокуратуры уже направили обвинительный акт против женщины в Якимовский райсуд. Женщине грозит тюремное заключение сроком на пять лет с лишением права занимать определенные должности (сроком до трех лет).
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