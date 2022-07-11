"Есть 200-е россияне": подробности мощного удара ВСУ на Херсонщине

Удар по оккупантам в Херсоне / Скриншот

Стали известны новые подробности удара по позициям российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. В своем Facebook он уточнил, что в Таврийске ВСУ уничтожили передвижной командный пункт врага.

"Херсон. По предварительной информации, звуки, которые ночью слышали в Каховке и поблизости - это четкое попадание наших Вооруженных Сил в Таврийске", - подчеркнул советник главы Херсонского ОВА.

"Уничтожены передвижной командный пункт врага, военная техника, радары и антенны, наставившие там орки ПВО есть 200-е россияне. Начало недели многообещающее", - добавил Хлань.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты на Харьковском направлении применяли танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от города.

На Южнобужском направлении враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.

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