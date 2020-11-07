Евродепутат предложил создать Карпатскую коалицию для интеграции с ЕС

Европарламент / Фото: pixabay.com

Депутат Европарламента, экспремьер Литвы Андрюс Кубилюс высказал мнение о необходимости создания Карпатской коалиции, которая, как и Люблинский треугольник, будет способствовать интеграции Украины в ЕС.

Такое заявление европейский политик сделал во время форума Re:Open Zakarpattia, который проходит 7-8 ноября под Ужгородом. Об этом сообщает Европейская правда.

"Можно сформировать дополнительную коалицию, так называемую Карпатскую коалицию, где Венгрия, Румыния, а также Польша могли бы играть очень важную роль", - сказал Кубилюс.

По словам европейца, интеграция Украины в ЕС должна быть сильно поддерживаемая с середины ЕС. Он добавил, что украинское МИД много делает для этого прогресса.

Депутат напомнил, что Люблинский треугольник может сыграть важную роль для продвижения в ЕС вопросам, которые интересуют Украину. Как отметил политик, такую же функцию может выполнить и Карпатская коалиция.

" Я понимаю это так, что Закарпатская область должна быть своеобразными воротами и она в первую очередь должна способствовать интеграции в ЕС, потому что Закарпатская область больше всего выиграет от членства " - отметил евродепутат.